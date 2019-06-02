СМИ: Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020

В британском агентстве новостей The Sunday Times сообщили, что РФ могут не допустить до участия в Олимпиаде-2020 из-за спортсмена Данила Лысенко, обвиняемого в не соблюдении антидопинговых правил.

Согласно информации, опубликованной западным изданием, на данный момент времени сотрудники Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) проводят расследование по отношению к россиянину из-за возможных нарушений им правил доступности, связанных с пропуском тестов или предоставлением ложной информации. В настоящее время российский легкоатлет отстранен от соревнований. В будущем его могут дисквалифицировать на два года.

В СМИ отмечают, что от следующих Олимпийских игр, которые должны пройти в Токио, могут отстранить всю российскую сборную. Журналисты отмечают, что чиновники якобы знали о нарушениях со стороны российского атлета, но не сообщили об этом.