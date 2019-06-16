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Шведская полиция конфисковала рекордное количество оружия в 2018 году

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Шведская полиция в прошлом году конфисковала рекордное количество контрабандного оружия – более 1180 единиц. Тем самым она попыталась взять под контро

Шведская полиция в прошлом году конфисковала рекордное количество контрабандного оружия – более 1180 единиц. Тем самым она попыталась взять под контроль волну бандитской преступности, захлестнувшую страну в последние несколько лет.

Количество изъятого оружия выросло на 368 единиц в 2017 году и продолжало уверенный рост, начиная с 2010 года, когда было конфисковано «всего» 398 единиц незаконного вооружения.

Гуннар Аппельгрен, главный полицейский инспектор в Стокгольме, рассказал шведской государственной телевещательной организации SVT, что он не удивлен.

«Для меня было ожидаемым увидеть рост количества конфискованного оружия», – отметил он. «Отчасти это связано с увеличением незаконного вооружения в стране. Значительно повысился импорт оружия, в первую очередь с бывших Балкан и соседних стран.

«Но с другой стороны это связано с тем, что мы стали лучше находить контрабандное оружие и всегда появлялись в нужном месте в нужное время».

Аппельгрен добавил, что спорная полицейская реформа 2015 года, похоже, начинает приносить свои плоды, а это значит, что полиция стала лучше «контролировать криминальную среду».

«Мы уделяем большое внимание поиску оружия, как с помощью разведывательных операций, так и при помощи расследований, проводимых в рамках активной полицейской работы», – добавил он.

Из изъятого оружия большую часть составляли обычные пистолеты, однако 102 единицы оказались полноценным военным вооружением.

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