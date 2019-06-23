Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов

Долгое время считалось, что человекообразные обезьяны избегают воды и не питаются водными обитателями. Однако недавно учёные обнаружили, что это совершенно не так.

Группа исследователей, работающая в горах Нимба, располагающихся на границе Гвинеи, Кот-д’Ивуара и Либерии, установила несколько фотокамер. Благодаря им впервые в истории удалось запечатлеть, как шимпанзе, считающиеся наиболее близкими родственниками человека, охотятся на живущих в ручьях пресноводных крабов.

Отмечено, что охота проводилась вне зависимости от засухи или сезона дождей, и наличия свежих фруктов. При этом крабы чаще поедались тогда, когда в рационе шимпанзе было мало муравьев. Самки часто подходили к водоёмам вместе с детёнышами и в целом уделяли охоте на крабов больше времени, нежели самцы. По предположению учёных, это связано с тем, что самки и детёныши больше нуждаются в содержащихся в крабах микроэлементах.

Подобное открытие даёт полагать, что предки человека начали охотиться на водных обитателей ещё до того, как покинули леса.