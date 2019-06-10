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Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине

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10 июня шахтёры Западной Украины прекратили работу и перекрыли в двух местах трассу Львов-Рава-Русская. Число протестующих составляет около 200 челове

10 июня шахтёры Западной Украины прекратили работу и перекрыли в двух местах трассу Львов-Рава-Русская. Число протестующих составляет около 200 человек.

Шахтёры объявили протест в связи с трёхмесячной задержкой по зарплате и общим упадком угольной отрасли. Как отмечается, во Львовской области задолженность составляет 400 миллионов гривен, а по всей Украине сумма долга достигает более миллиарда гривен (около 37,6 миллиона долларов).

При этом ранее было обещано, что задолженность будет погашена 10 июня, однако этого не произошло.

Министр энергетики Игорь Насалик пообещал выделить 300 миллионов гривен, но этой суммы недостаточно — её хватит лишь на мартовские выплаты.

По словам забастовщиков, есть и другая проблема — никто на рынке не готов платить цену, установленную министерством энергетики на уголь.

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