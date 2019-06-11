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Селин Дион остановила выступление из-за похода зрителя в туалет

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8 июня состоялось последнее выступление Селин Дион в Лас-Вегасе на сцене «Caesars Palace». Согласно её решению, проводить концерты на этой с

8 июня состоялось последнее выступление Селин Дион в Лас-Вегасе на сцене «Caesars Palace». Согласно её решению, проводить концерты на этой сцене она больше не будет.

Общие кассовые сборы шоу составили 700 миллионов долларов, его просмотрели более четырёх миллионов фанатов.

Во время выступления певица заметила мужчину с первого ряда, который встал с места и отлучился в туалет. Селин остановила концерт, пообещав продолжить его после возвращения зрителя на своё место. Свой поступок канадская певица объяснила шутливо — её стало жаль поклонника, который купил два места в первом ряду и мог из-за этого обанкротиться. Приостановить концерт и подождать, по словам Дион, это наименьшее, что она могла для него сделать.

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