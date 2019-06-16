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Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

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В субботу в Польше состоялся финал 22-го чемпионата мира по футболу до 20 лет. Противниками выступили сборные Украины и Южной Кореи. Вне зависимости о

В субботу в Польше состоялся финал 22-го чемпионата мира по футболу до 20 лет. Противниками выступили сборные Украины и Южной Кореи.

Вне зависимости от результата, матч можно назвать историческим — впервые с момента распада СССР одна из образовавшихся независимых стран добралась до пьедестала.

Начался матч не слишком хорошо для сборной Украины — уже на пятой минуте Ли Кан Ин забил пенальти. Лишь на 34 минуте Владимир Супряга сумел сравнять счёт. После начала второго тайма, он же вывел Украину вперёд, забив гол на 53 минуте. И завершил игру Георгий Цитаишвили, на 89 минуте забив третий гол.

Таким образом, сборная Украины выиграла молодёжный чемпионат мира и, кроме того, стала единственной командой, не допустившей ни одного поражения.

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