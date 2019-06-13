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Саша Артемова поделилась новостью о своей беременности

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Бывшая участница передачи «Дом-2» Александра Артемова находится на последних неделях беременности и не скрывает, что очень переживает по этому поводу.

Бывшая участница передачи «Дом-2» Александра Артемова находится на последних неделях беременности и не скрывает, что очень переживает по этому поводу.

По её мнению, она ещё слишком юна для роли матери. Впрочем, Саша выражает уверенность, что муж Евгений Кузин не оставит её без поддержки, кроме того, помощь обещают и родители будущей матери. По её словам, ребёнка она будет воспитывать, прививая ему те же ценности, что сама в своё время переняла от мамы.

В недавнем посте в Instagram Александра призналась поклонникам, что желает в своей жизни каких-нибудь перемен, сопроводив пост фотографией с пучком на голове и распущенными волосами. У своих подписчиков она спрашивает мнения, как ей будет лучше – осветлить волосы или нарастить их в тон. Фанаты не пришли к единому решению, но посоветовали менять внешность только после родов.

 

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Публикация от Артёмова (@artemovasasha1)

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