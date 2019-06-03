Саблезубые кошки сражались друг с другом ради еды

Исследователи выяснили, что саблезубые кошки нередко бились между собой при захвате территорий или отстаивании своей добычи. В схватках они часто применяли длинные клыки.

Ученые сделали данное открытие путем тщательного изучения черепов древних зверей. Долгое время эксперты спорили насчет того, применяли ли саблезубые кошки свои клыки в качестве оружия. Некоторые считали, что эти зубы были слишком хрупкими, из-за чего не были способны повредить плотные тканевые покровы. Другие же отмечали, что раз они возникли в результате эволюции, то точно использовались по назначению.

На одном из черепов животного исследователи обнаружили травму, полученную от острого предмета. Оказалось, что отверстие полностью совпадает с размерами и формой клыков сородичей. В результате специалисты предположили, что саблезубые кошки при сражениях друг с другом применяли клыки.