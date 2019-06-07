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Российский робот Федор не влез в люк корабля «Союз»

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Оказалось, что человекоподобная машина Федор, разработанная российскими специалистами, не способна пролезть в люк «Союза МС-14». Именно на этом космич

Оказалось, что человекоподобная машина Федор, разработанная российскими специалистами, не способна пролезть в люк «Союза МС-14». Именно на этом космическом корабле планировалось отправить робота на МКС.

В российских СМИ, сославшись на источник в ракетно-космической отрасли, отметили, что Федор смог пройти примерку, однако в настоящее время осуществляется его улучшение, так как он с трудом проходит в люк с использованием специального оборудования. На МКС космонавтам предстоит осуществлять данный процесс в состоянии невесомости и без дополнительных приспособлений, поэтому было решено доработать робота.

Конструкторы изменят торс и плечи роботизированной машины, чтобы она могла без проблем проходить через отверстие корабля. В будущем Федора планируют выпустить в открытый космос для проведения различных экспериментов.

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