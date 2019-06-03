Россия запустит термоядерный реактор в конце 2020 года

В Российской Федерации в декабре следующего года состоится запуск новейшей термоядерной установки токамак под названием Т-15МД.

Российский токамак создается в «Курчатовском институте». С помощью него планируется развить проекты РФ, направленные на контроль термоядерного синтеза. Он окажется первой термоядерной системой, разработанной в стране за последние двадцать лет. Он поможет специалистам в проведении различных физических экспериментов.

Особенностью Т-15МД является наличие у него рекордных технических параметров, не имеющих аналогов на планете. С использованием этой установки ученые собираются найти решения для множества проблем в области физики, включая получение информации, нужной для разработки стабильного источника нейтронов.