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Рената Литвинова отправилась в «Макдональдс» в вечернем платье

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Рената Литвинова известна своей элегантностью и изысканным стилем. Кроме того, несмотря на возраст в 52 года, она является обладательницей стройной фи

Рената Литвинова известна своей элегантностью и изысканным стилем. Кроме того, несмотря на возраст в 52 года, она является обладательницей стройной фигуры, которую поддерживает благодаря тренировкам и диете.

Неудивительно, что один из последних снимков Литвиновой, опубликованный на её странице Instagram, весьма поразил подписчиков. Актриса облачилась в полупрозрачное тёмное платье, дополнила образ длинным украшением на шее, блестящим клатчем и красными туфлями на шпильке.

Однако самое любопытное на фотографии — место съёмки. Рената, с самым непринуждённым видом, позирует на фоне популярного ресторана фаст-фуда «Макдональдс». В подписи под снимком Литвинова кратко сообщает о счастливом дне.

Поклонники в комментариях сообщили, что Рената способна украсить собой абсолютно любое помещение, и отметили контраст на снимке. Позже стало известно, что актриса участвовала в показе Vetements, который прошёл на территории «Макдоналдса» на Елисейских полях.

 

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Перед показом @vetements_official — in waiting of a genius

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

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