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Рекордсменку украинского шоу талантов убили в Германии

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В конце апреля в Германии пропала 33-летняя Алла Клышта — акробатка из Украины и участница немецкого шоу талантов. Девушку начали искать после т

В конце апреля в Германии пропала 33-летняя Алла Клышта — акробатка из Украины и участница немецкого шоу талантов. Девушку начали искать после того, как она не появилась на своём рабочем месте в «Европа-парк».

Тело Аллы было обнаружено лишь несколько дней назад в реке Рейн. Экспертиза выяснила, что сначала девушку убили, после чего тело сбросили в реку.

Основным подозреваемым является 30-летный мужчина, с которым Алла раньше встречалась. По словам знакомым, несмотря на расставание, они продолжали совместную работу. При этом парень был милым, но взаимоотношения с Аллой у них были нестабильными. Мужчина был арестован, в данный момент с ним работает полиция. Официальных обвинений ему ещё не предъявлено.

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