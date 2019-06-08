Развратную учительницу из Канска поместили в психбольницу

В Канском городском суде сообщили о том, что экспертная комиссия признала бывшую учительницу, переписывавшуюся с учениками, невменяемой. Ее отправят в психиатрический стационар на лечение.

Осенью 2018 года в Интернет попали скриншоты переписки и фотографии полуобнаженного тела Светланы Филипповой – матери двух детей, преподававшей английский язык в школе. Она переписывалась со своим 15-летним учеником, признаваясь ему в любви и прося его жениться на ней. Школьники отмечают, что во время уроков женщина тоже вела себя неадекватно, рассказывая им о сексе.

Позднее в рамках телешоу «Прямой эфир» учительница решила сделать предложение подростку. Стало также известно, что это далеко не первый случай, когда она вела интимную переписку со своими учениками. Около четырех лет назад она признавалась в любви 16-летнему студенту, когда преподавала в колледже.