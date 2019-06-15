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Разрушительный сель обрушился на жилой квартал в Китае

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Каждый год в начале лета Китай испытывает сильное влияние природной стихии. Южные регионы страдают от ливней и последующих наводнений, а на севере в

Каждый год в начале лета Китай испытывает сильное влияние природной стихии.

Южные регионы страдают от ливней и последующих наводнений, а на севере в это время начинается период засухи. В районах, пострадавших от затопления и паводков, приходится проводить массовую эвакуацию людей.

13 июня из-за сильных дождей в городском округе Лунъянь провинции Фунзянь образовался мощный грязевой поток — сель, который на своей пути снёс деревья и ограждения, накрыл дорогу и утащил с места несколько машин. Происшествие попало на видеокамеру, запись впоследствии была опубликована в YouTube.

На месте работают экстренные службы, по последней информации, в результате схождения селевого потока погиб один человек.

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