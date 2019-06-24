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Ради молодой жены Александр Цекало похудел на 10 килограммов

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Друзья Александра Цекало рассказали, что отношения продюсера с художницей Дариной Эрвин очень сильно его изменили. Так, он возжелал выглядеть достойн

Друзья Александра Цекало рассказали, что отношения продюсера с художницей Дариной Эрвин очень сильно его изменили.

Так, он возжелал выглядеть достойно на фоне красавицы жены и начал бороться с лишним весом. Для этого он занялся здоровым образом жизни, добавил в свою жизнь спорт — плавание и упражнения на тренажёрах, стал правильно питаться, чего, по словам его друзей, никогда раньше не делал.

Даже недавний день рождения супруги, отмеченный в итальянском ресторане, не послужил поводом сильно нарушить диету — Цекало позволил себе лишь один кусочек торта.

На сегодняшний день Александр уже может похвастаться результатами — он сбросил десять лишних килограмм и не собирается останавливаться. Впрочем, некоторые недоброжелатели отметили, что 30 лет разницы в возрасте с Дариной ему скинуть никак не удастся.

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