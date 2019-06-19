Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ владеют элитной недвижимостью

Дата:
В результате расследования, проведенного Transparency International и «Новой газетой», стало известно, что Марат Медоев и Алексей Дорофеев, работники

В результате расследования, проведенного Transparency International и «Новой газетой», стало известно, что Марат Медоев и Алексей Дорофеев, работники ФСБ, владеют элитным недвижимым имуществом в Подмосковье.

В СМИ отмечают, что предполагаемые заказчики дела Ивана Голунова, российского журналиста, имеют 3-этажные коттеджи, расположенные в клубном поселке «Лесная Бухта». Их окружает общее ограждение, и они соединены небольшой тропкой. Возле этих домов расположен участок, который в прошлом году был приобретен Анастасией Мазараки, женой Льва, чей брат является заместителем руководителя одной из московских похоронных служб.

Про это соседство и узнал Голунов – он планировал рассказать об этом в своей новой статье, но не успел разместить ее в Сети. Отец Медоева, экс-работник ФСБ, при этом опроверг информацию о том, что он или его сын причастны к задержанию журналиста.

Новости по теме:

  1. В Москве на заправке резервуар с топливом насмерть раздавил человека
  2. Пилот-миллионер изнасиловал девочку во время полета на частном самолете
  3. Пилот-убийца лишил кислорода пассажиров рейса MH370 перед смертью

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В National Interest предрекли Су-57 мрачное будущее

Российский тяжелый беспилотник «Охотник» разогнался до 200 км/ч на полосе

Семьям жертв падения Ан-148 выплатят по 1 млн рублей из бюджета Саратовской области

Второй российский самолет МС-21 выполнил первый полет

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках