Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ владеют элитной недвижимостью

В результате расследования, проведенного Transparency International и «Новой газетой», стало известно, что Марат Медоев и Алексей Дорофеев, работники ФСБ, владеют элитным недвижимым имуществом в Подмосковье.

В СМИ отмечают, что предполагаемые заказчики дела Ивана Голунова, российского журналиста, имеют 3-этажные коттеджи, расположенные в клубном поселке «Лесная Бухта». Их окружает общее ограждение, и они соединены небольшой тропкой. Возле этих домов расположен участок, который в прошлом году был приобретен Анастасией Мазараки, женой Льва, чей брат является заместителем руководителя одной из московских похоронных служб.

Про это соседство и узнал Голунов – он планировал рассказать об этом в своей новой статье, но не успел разместить ее в Сети. Отец Медоева, экс-работник ФСБ, при этом опроверг информацию о том, что он или его сын причастны к задержанию журналиста.