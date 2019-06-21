Появился список американских компаний, перемещающих производство из Китая

Apple, согласно последним сообщениям, рассматривает возможность перемещения до 30 процентов производства своей продукции из Китая в Юго-Восточную Азию. Она стала еще одной компанией, присоединившейся хоть и к небольшому, но быстрорастущему списку фирм, которые решили пересмотреть свои цепочки поставок в регионе на фоне сохраняющейся торговой напряженности между КНР и США.

Несмотря на то, что разногласия между Соединенными Штатами и Китаем дало дополнительный толчок к принятию данного решения, Apple намерена реструктурировать свои производственные линии в КНР, даже если обе страны придут к компромиссу. Об этом сообщают журналисты Nikkei Asian Review.

Американский президент Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин должны будут встретиться на предстоящем саммите G20 в Японии. Тем временем ведущие торговые депутаты, как ожидается, возобновят переговоры, после того как предыдущие провалились из-за того, что китайцы якобы отказались от ранее согласованных пунктов.

В это время Белый дом продолжает вводить новые пошлины по отношению к китайскому импорту на еще приблизительно 300 миллиардов долларов. Администрация президента уже установила пошлины на поставки из КНР в размере 250 миллиардов долларов.

Пока корпоративная Америка готовится к результатам последнего раунда переговоров, некоторые фирмы уже начали отказываться от Китая в пользу США, Мексики или стран Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам.

Ниже приведен список тех компании, кто уже объявил или, как отмечается в СМИ, рассматривает возможность перемещения своего производства:

GoPro

Компания по производству экшн-камер собирается перенести большую часть своего производства из Китая в Мексику к середине 2019 года. Однако она по-прежнему продолжит производить свою продукцию в стране для местного рынка.

«Сегодняшняя геополитическая бизнес-среда требует гибкости», – заявил в декабре финансовый директор GoPro Брайан Макги. «Мы активно решаем проблемы с пошлинами».

Hasbro

Производитель игрушек перемещает большую часть своей продукции из Китая в Мексику, Вьетнам и Индию из-за пошлин Трампа.

Steve Madden

Производитель обуви и сумок, отгружающий большую часть своих товаров из Китая, переносит производство в Камбоджу. Руководители компании ранее заявляли, что цены в течение предстоящего сезона праздничных покупок будут выше из-за повышения пошлин.

«Мы хотели бы делать обувь в Соединенных Штатах», – отметил генеральный директор Эд Розенфельд. Но «очень трудно представить себе сценарий, при котором мы бы смогли производить те же типы продуктов, что и раньше, и продавать их по текущим ценам, перенеся производство в США».

Stanley Black & Decker

Организация переносит производственные линии своего фирменного бренда Craftsman в США, решив открыть новый завод в Форт-Уэрте, штат Техас.

Компания планирует нанять 500 человек для завода стоимостью 90 миллионов долларов, но будет использовать роботов и другие передовые технологии, чтобы поддерживать производственные затраты в соответствии с расходами в Китае.

Brooks Running

Производитель спортивной обуви, принадлежащий Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, переносит производство из Китая во Вьетнам – основная причина заключается в росте пошлин.

«Мы должны были принять долгосрочное решение по сложившейся ситуации. Эти действия носят разрушительный характер, но такова реальность. В результате к концу года мы переедем во Вьетнам», – рассказал Reuters генеральный директор компании Джим Вебер.

Whirlpool Corp.

Компания переносит производство некоторых своих приборов KitchenAid из Китая в США.

Intel Corp.

Генеральный директор Боб Свон в июне сообщил Bloomberg, что компания пересматривает свою цепочку поставок, что выяснить, может ли она перенести производство из Китая в другую страну.

«Мы изучаем перемещение товаров нами и нашими партнерами, а также анализируем глобальную цепочку поставок, чтобы определить путь при котором в США будет поставляться минимум продукции из Китая», – отметил гендиректор.