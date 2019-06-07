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Появилось видео уничтожения грузовика ВСУ из ПТРК в Донбассе

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На просторах сети Интернет был размещен видеоролик, на котором можно увидеть уничтожение грузового автомобиля ГАЗ-66 ополченцами с использованием ПТРК

На просторах сети Интернет был размещен видеоролик, на котором можно увидеть уничтожение грузового автомобиля ГАЗ-66 ополченцами с использованием ПТРК.

Данный инцидент произошел в окрестностях Новоселовка, севернее от Авдеевки. В украинских средствах массовой информации отмечают, что в результате этой атаки были убиты два солдата ВСУ. Ролик был опубликован на видеохостинге «Ютуб».

На сайте Liga.net отмечают, что данное происшествие случилось 4 июня в вечерние часы. Грузовой автомобиль якобы перевозил продовольственные продукты, когда в него угодила ракета. В самом грузовике находился еще один украинский военнослужащий, который получил ранения, но выжил.

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