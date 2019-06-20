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Появилось видео с приблизившимся к пассажирскому самолету НЛО

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В сети Интернет был размещен видеоролик, на котором можно увидеть, как неопознанный летающий объект подлетает к пассажирскому авиалайнеру. На представ

В сети Интернет был размещен видеоролик, на котором можно увидеть, как неопознанный летающий объект подлетает к пассажирскому авиалайнеру.

На представленных кадрах демонстрируется НЛО размером с небольшой автомобиль, летающий рядом с самолетом. Со стороны может показаться, что этот объект наблюдает за полетом самолета. Скотт Уоринг, специалист в области уфологии, практически сразу же сообщил о внеземном происхождении данного летательного аппарата.

Некоторые пользователи согласились с мнением уфолога, но другие отметили, что речь идет об обычном спутнике, случайно попавшем на видео. Ученые пока не стали давать комментарии о данном ролике, поэтому точная природа НЛО все еще неизвестна.

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