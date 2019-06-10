Появилась новая версия происхождения аномалии на Балтике

В июне 2011 года в северной части Балтийского моря шведскими водолазами был обнаружен неизвестный объект. С тех пор многие специалисты пытаются понять, что это за объект, как и откуда он мог появиться.

Находку необычной формы с основанием в виде площадки удалось обнаружить при помощи сонаров. По различным данным, она имеет длину от 70 до 120 метров. Согласно некоторым сведениям, вблизи находки аппаратура начинала сбоить.

Среди предположений самое невероятное — что аномалия имеет инопланетное происхождение, к примеру, является обломками разбившегося НЛО. Другая версия предполагает, что на этом месте в древние времена располагался город, который был затоплен. Третья теория — объект является отложением пород, появившихся ещё в ледниковый период.

Новая версия от известного конспиролога состоит в том, что объект на самом деле является подводным бункером времён Второй мировой войны. На эту мысль его натолкнуло сходство аномалии с бункерами 19-20 веков. По высказанному мнению, на дне Балтийского моря видно нижнюю часть потолка.