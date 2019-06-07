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ИСТОРИЯ

Посетитель музея смог с первой попытки взломать запертый на десятилетия сейф

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Посетитель одного из канадских музеев смог определить правильную комбинацию для сейфа, который был заперт в течение последних 40 лет, уже с первой поп

Посетитель одного из канадских музеев смог определить правильную комбинацию для сейфа, который был заперт в течение последних 40 лет, уже с первой попытки.

В Музее наследия Вермильона, расположенном в канадской провинции Альберта, отмечают, что когда-то сейф находился в отеле Brunswick, который закрылся в 1970-х годах. Его доставили в музей в 1992 году.

Служащие музея сообщили, что эксперты неоднократно пытались проникнуть в сейф, но, несмотря на их попытки, он оставался закрытым около 40 лет, прежде чем Стивен Миллс и его семья не посетили культурно-историческое учреждение.

Миллсу, у которого нет никакого опыта по взлому сейфов, было дано разрешение попытаться открыть металлический ящик весом 907 килограмм, и он справился с этой задачей примерно за 30 секунд, используя первую комбинацию чисел, пришедшую ему в голову: 20-40-60.

«Я почти уверен, что моя челюсть в этот момент упала на пол», – рассказал Миллс журналистам издания The Washington Post. «Я далеко не сразу поверил в случившееся!».

Работники музея заявили, что содержимое сейфа представляет исторический интерес, но не имеет реальной ценности.

«К сожалению, в нем находилось не то, что мы думали, – сообщил Миллс корреспондентам телеканала CNN. «В сейфе лежали различные документы, старые чеки, блокнот официантки и квитанция из отеля. Больше ничего интересного».

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