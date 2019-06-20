Порошенко создал новый «спецназ» против России

Петр Порошенко, бывший украинский лидер, создал партию «Европейская солидарность» и назвал ее «спецназом», который будет бороться с РФ на политической арене.

На своей страничке в «Твиттере» экс-президент Украины отметил, что он уже слышит работу бульдозера, пытающегося разломать «духовный фундамент», на котором основана украинская государственность. Он добавил, что только его фракция сможет защитить страну от этой напасти.

Согласно словам Порошенко, этот «фундамент» состоит из языка, веры и армии. Он считает, что сейчас «враги» пытаются отменить закон о госязыке и запретить церковь Украины. Поэтому его партия собирается принять участие в грядущих выборах в парламент, чтобы страна не начала двигаться в сторону России.