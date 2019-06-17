Пользователи Сети назвали самые странные семейные обычаи

В социальной сети Reddit завязалось обсуждение, в котором пользователи рассказали о своих семейных обычаях и традициях, кажущихся странными со стороны.

Так, одна семья отличалась чрезмерной аккуратность и очень трепетно относилась к чистоте. В качестве примера приводится ситуация с манго — плод даёт очень много сока, поэтому его ели только раздевшись до нижнего белья.

В другой семье родственники пользователя никогда не пользовались холодильником, так как считали его вредным. Только во взрослом возрасте он понял, что эта ситуация ненормальна.

Члены ещё одной семьи в качестве подарка на Рождество неизменно выбирают нижнее бельё. При этом получать подарок тоже требуется по особому — после вручения положить его на голову и поблагодарить дарителя.

По словам одного из пользователей, его отец сообщил сыну, что за просмотр телевизора необходимо платить, а денег у них хватает только на час в день.

Иногда забавные традиции связаны с физиологическими особенностями. К примеру, в семье, отличающейся длинными руками и большими ладонями, есть привычка меряться размерами рук при сборе по какому-либо случаю.