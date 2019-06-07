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Пользователи раскритиковали новую модель бикини

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В соцсети Instagram брендом Fashion Nova из США был размещен фотоснимок новейшей модели бикини, которая была раскритикована многими пользователями за

В соцсети Instagram брендом Fashion Nova из США был размещен фотоснимок новейшей модели бикини, которая была раскритикована многими пользователями за чрезмерную откровенность.

Купальник включает в себя плавки в форме буквы «V» и топ, оставляющий нижнюю часть груди полностью открытой. По мнению подписчиков бренда, в этом бикини грудь может попросту вывалиться. Они также сомневаются в том, что в подобном купальном костюме можно будет нормально плавать, отметив, что он больше подходит только для проведения откровенных фотосессий.

Некоторые пользователи решили также выразить свое негодование по поводу выбора модели для рекламы. Они спросили у администраторов страницы, есть ли у них хоть одна модель без пластики. Видимо, подписчики не поверили в натуральность груди девушки.

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