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Пользователи раскритиковали бикини жены Тарасова

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Анастасия Костенко, российская модель и супруга футболиста Дмитрия Тарасова, опубликовала на своей страничке в «Инстаграме» фотоснимок в оранжевом бик

Анастасия Костенко, российская модель и супруга футболиста Дмитрия Тарасова, опубликовала на своей страничке в «Инстаграме» фотоснимок в оранжевом бикини. Многие подписчики девушки тут же начали ее критиковать.

Пользователи посчитали, что модель крайне неудачно выбрала купальный костюм. По их мнению, топ попросту скрыл шикарную грудь девушки. Некоторые также отметили, что фото следовало делать в другом месте, так как задний фон якобы выглядит не очень красиво.

Впрочем, далеко не все подписчики Костенко резко раскритиковали своего кумира. Часть пользователей отметила, что бикини смотрится ярко и красиво, однако его верхний элемент сделан слегка простовато – его следовало бы оснастить подвязками через шею. К тому же большинство фанатов сошлись во мнении, что модель имеет роскошную фигуру.

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