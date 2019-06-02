Польский изобретатель создал съедобные тарелки

Польский изобретатель и предприниматель Ежи Высоцки подбирает коричневую тарелку, когда она выпадает из производственной машины, и начинает спокойно есть ее, радуясь тому, что она еще теплая.

«На этой тарелке из пшеничных отрубей свиная отбивная всегда будет вкуснее, чем на обычном пластике», – отмечает Высоцки с улыбкой на лице, находясь на заводе Biotrem в Замброве, расположенном на северо-востоке Польши.

Откусив кусок, предприниматель отметил, что тарелка практически не имеет собственного аромата. По своему вкусу она напоминает сухие хлопья из злаков или обычную картонку, если бы ее можно было съесть.

Однако, по словам изобретателя, важнее всего это то, что посуда биоразлагаема.

60-летний поляк изобрел эту удивительную тарелку около 15 лет назад, и на сегодняшний день Biotrem выпускает около 15 миллионов подобных тарелок в год.

Это значение в ближайшем будущем может серьезно возрасти – все благодаря решению Европейского союза запретить пластиковые тарелки и столовые приборы начиная с 2021 года.

Потомственному мельнику Высоцки пришла в голову идея о создании съедобной посуды, когда он искал применение для побочных продуктов, остающихся при производстве муки и занимающих много места.

Однако он отмечает, что им также движет желание улучшить экологическую обстановку на Земле, «так как количество мусора, загрязняющего океаны, поистине огромно, что сильно пугает его».

«Для изготовления тарелок мы используем только пшеничные отруби, которые сжимаем при определенном давлении и температуре, используя машину, специально предназначенную для этой цели», – объясняет предприниматель.

Эко-сознательные клиенты

Генеральный директор Biotrem Малгожата Тогда, конечно, признает, что при стоимости в 15 евроцентов (около 11 рублей) тарелки из пшеничных отрубей оказываются дороже, чем их пластиковые аналоги. Экспортная цена у них и вовсе составляет 18 евроцентов (около 13 рублей).

Однако «текущая цена на пластик не включает в себя экологические издержки, состоящие из переработки мусора и загрязнения морской среды», добавляет она.

Сначала компания ориентировалась на клиентов, которым были не безразличны проблемы окружающей среды, а также на рестораны и отели, желавшие предложить своим посетителям что-то оригинальное.

«Теперь, благодаря мерам, принятым ЕС, даже клиенты, которые не осведомлены о проблемах экологии, будут вынуждены проявлять интерес к биоразлагаемым продуктам», – сказала Тогда.

Biotrem поставляет свои тарелки в Европу, Азию, Северную Америку и Австралию. «Это не огромные суммы, но их достаточно, чтобы мы с оптимизмом смотрели в будущее», – заявляет Высоцки.

Радужные перспективы подкреплены возможностью увеличения производства в будущем, что приведет к падению цены. Кроме того, не исключено, что ту же технологию можно использовать для изготовления тарелок из кукурузы, ячменя, овса, маниоки и даже водорослей.

«Первые тесты с маниокой прошли очень хорошо, и у нас уже есть небольшая группа заинтересованных клиентов», – добавляет Высоцки.

Biotrem надеется расширить свое предложение, представив съедобную упаковку для еды на вынос и общественного питания. Соответствующее исследование уже находится почти на завершающей стадии: остается только сделать изделия более устойчивыми к воздействию жидкости и тепла.

Биоразлагаемые столовые приборы

Вам не нужно съедать тарелку или ее упаковку, чтобы стать другом для окружающей среды. В благоприятных погодных условиях при небольшой влажности продукты из пшеничных отрубей разлагаются через месяц или даже спустя две недели, если пройдет дождь.

Команда Biotrem далеко не единственная организация в Польше, которая решила выйти на передовую в войне с пластиком.

Исследователи химического факультета Гданьского технологического университета разработали способ изготовления биоразлагаемых столовых приборов из картофельного крахмала.

Вилки, ложки и ножи безопасны даже для морских существ.

«На сегодняшний день мы единственные, кто проверил биоразлагаемость наших продуктов на живых водных организмах, и похоже, что эти столовые приборы безопасны для окружающей среды», – рассказала профессор Елена Ханик журналистам.

По словам Роберта Байко, который продает инновации университета предпринимателям, производство этих столовых приборов не требует использования каких-либо сложных технологий или вложения огромных инвестиций.

Любой, кто занят в пластиковой промышленности, может начать изготавливать новые столовые приборы уже прямо сейчас.