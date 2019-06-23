Полезные аксессуары для камер мгновенной печати Instax

Instax mini 9: без каких аксессуаров вам точно не обойтись

Камеры моментальной печати Instax — это уникальные гаджеты, которые покорили сердца миллионов пользователей. Как же сделать использование фотоаппаратов более приятным и удобным? В этом вам помогут стильные аксессуары. Итак, без чего не обойтись настоящему ценителю камер мгновенной печати и атмосферных пленочных фотокарточек?

Специально для вас мы сделали подборку наиболее популярных аксессуаров для фотоаппаратов Instax Mini 9.

Альбомы для фотокарточек

Вопрос хранения фотографий весьма актуальный, в особенности в последние десятилетия, когда галереи наших смартфонов переполнены снимками. Однако согласитесь, их просмотр на электронных носителях не дарит тех эмоций, которые вы можете получить, держа в руках распечатанное фото. Красивые альбомы для фотокарточек помогут не только бережно их хранить, защищая от влаги и солнечного света, но и создавать тематические коллекции снимков.

Производитель предлагает многообразие дизайнерских решений, которые сочетают в себе стильный внешний вид и практичность. Например, для ценителей камер мгновенной печати Instax, снимающих в формате mini, созданы оригинальные альбомы на кольцах, на пружинах и альбомы-книжки. Аксессуары вмещают от 20 до 120 фотокарточек. При этом вы всегда можете приобрести дополнительные вкладыши.

Чехлы для камеры моментальной печати

Стильные сумочки для фотоаппарата надежно защитят гаджет от пыли и влаги. Изготовлены они из качественного текстиля и искусственной кожи. Производитель предлагает большой выбор цветовых решений, благодаря чему вы с легкостью дополните свой образ красивым аксессуаром. Специальный ремешок значительно упрощает процесс переноски камеры моментальной печати.

Прищепки для фотокарточек

Деревянные прищепки — это отличный инструмент для украшения интерьера с помощью фото. Выполнены они в форме сердечек или фотоаппарата. Декорируйте стену или пространство над рабочим столом новогодней гирляндой с прикрепленными фотокарточками. Такое украшение сделает атмосферу более уютной и сказочной.

Набор цветофильтров

С помощью необычного аксессуара вы внесете определенное настроение в свои снимки. В комплекте четыре цветофильтра, красный, желтый, зеленый и синий, которые сделают самый скучный пейзаж ярким и необычным. Экспериментируйте с цветами, делая по-настоящему красивые кадры.

Оригинальные аксессуары Instax — незаменимое дополнение к камерам моментальной печати. Сделайте работу с гаджетом максимально комфортной и приятной. Подробнее о продукции можно узнать на официальном сайте.