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Певица Нюша впервые рассказала о проблемах с отцом

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Певица Нюша дала интервью YouTube-каналу «Нежный редактор», где ответила на ряд вопросов. Так, например, она рассказала о своём настроении.

Певица Нюша дала интервью YouTube-каналу «Нежный редактор», где ответила на ряд вопросов.

Так, например, она рассказала о своём настроении. Многие поклонники заметили, что Нюша всегда с улыбкой на лице и в отличном расположении духа, по крайней мере на фотографиях и видеозаписях. Некоторые даже обвинили её в лицемерности — по их мнению, не бывает жизни без каких-либо проблем.

Подобная позиция возмутила певицу, заявившей, что артист может делиться только тем, чем захочет, и не обязан быть до конца честным.

Также речь зашла и об отце Нюши, Владимире Шурочкином, который продюсировал дочь с самого её начала выступлений на сцене. По словам певицы, теперь все главные решения принимает она, хотя отец и остаётся музыкальным продюсером. За долгие годы у неё накопилось немало обид на него, кроме этого, по признанию Нюши, она испытывала со стороны отца давление. Она даже не могла перечить своему авторитетному отцу, и иногда была вынуждена делать то, что ей совершенно не хочется.

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