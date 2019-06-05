Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом

Певица Нюша несколько лет назад встречалась с Егором Кридом, их отношения закончились ещё в 2016 году, но до сих пор волнуют некоторых поклонников.

Недавно Крид в интервью сообщил, что причиной расставания послужило его материальное состояние — на момент начала встреч с Нюшей он был ещё не особо известен и даже не имел денег на оплату ресторана. При этом, когда у него появлялись деньги, на дорогие подарки для возлюбленной он не скупился. В то время он познакомился со всей семьёй певицы и уверен, что они не очень доброжелательно к нему относились из-за его состояния.

Нюша, в свою очередь, дала интервью на YouTube-канале «Нежный редактор», где, в том числе, затронула и вопрос её отношений с Кридом. Она сообщила, у них разные ценности — для неё любовь является самым важным аспектом отношений, и никакие преграды в этом случае не имеют существенного значения. По её словам, то, что Егор в качестве основной причины расставания назвал финансовый вопрос, говорит о его внутренних комплексах.