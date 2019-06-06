Печенье с предсказаниями помогло американцу выиграть $345 млн

Американец из Северной Каролины, 66-летний Чарльз Джексон стал победителем в лотерее. Его выигрыш составил 344,6 миллиона долларов.

Для заполнений лотерейного билета он использовал цифры, указанные на обратной стороне вкладыша из печенья с предсказанием, подаренного внучкой. О сорванном джекпоте он узнал из Интернета, при этом поначалу Чарльз подумал, что указал только пять из шести верных цифр, и его выигрыш составляет 50 тысяч долларов.

По словам американца, он надеется, что столь крупная сумма не изменит сильно его жизнь. В качестве примера он приводит джинсы — сейчас он носит одни, а теперь, может быть, купит ещё несколько.

При этом Джексон решил сразу забрать 158 миллионов долларов вместо того, чтобы получать полную сумму на протяжении нескольких лет частичными выплатами. Остальная часть денег ушла на налоговые вычеты и удержания.

Миллион долларов Чарльз планирует отдать брату согласно давнему уговору поделиться такой суммой, если кто-нибудь из них однажды победит в лотерее. Некоторую часть выигрыша победитель отдаст на благотворительность, также он собирается съездить с женой во Вьетнам.