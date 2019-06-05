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Пчелы способны распознавать символы и числа

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Группа из австралийских и французских учёных обнаружила у пчёл неожиданные способности — возможность находить связь между символами и числами. В

Группа из австралийских и французских учёных обнаружила у пчёл неожиданные способности — возможность находить связь между символами и числами.

В ходе эксперимента для пчёл был сооружён специальный лабиринт, где им демонстрировался знак или символ, который им требовалось соотнести с количеством предметом. В случае правильного ответа насекомые получали сахарный раствор, а при неправильном — невкусный хинин, безвредный для пчёл.

После 50 подобных испытаний пчёлы научились давать правильный ответ в 75% случаев. Затем эксперимент был продолжен в обратном порядке с новыми изображениями и цветами, но с этой задачей насекомые уже не справились.

Таким образом, учёные выяснили, что пчёлы способны обрабатывать числа и понимать символы, работа их мозга проходит также, как и у человека, хотя и уровень восприятия намного ниже даже в сравнении с животными. Отмечается, что детям, которые только учатся считать от 1 до 5, необходим высокий уровень когнитивных способностей и пчёлы, судя по всему, обладают именно таким уровнем.

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