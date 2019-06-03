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Опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре

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Два года назад Алла Пугачева и Максим Галкин приобрели на Кипре участок для строительства коттеджа. Благодаря этому они также сумели получить кипрские

Два года назад Алла Пугачева и Максим Галкин приобрели на Кипре участок для строительства коттеджа. Благодаря этому они также сумели получить кипрские паспорта вместе с европейским гражданством по упрощённой схеме.

Как отметили в агентстве Cyprus Butterfly, звёздная чета вовремя решилась на покупку — они потратили 2,3 миллиона евро, а в скором времени стоимость недвижимости и паспортов возросла на 350 тысяч евро.

В течение этого времени на участке, расположенном на побережье Средиземного моря в Лимасоле, производилось строительство трёхэтажного дома площадью в 600 кв. метров. Особняк частично повторяет дизайн подмосковного замка пары, но из-за местных требований к высоте зданий, количеству этажей, и даже к цвету крыш и окон, полностью повторить его не получится.

Известно, что на участке будет расположен открытый бассейн и сауна, терраса, комната-кинотеатр и большой камин.

Сдача коттеджа планируется уже в июле этого дома.

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