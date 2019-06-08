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Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

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Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с на

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.

По словам экспертов, эти риски хоть и не большие, но всё же возможные. Различные космические тела, размером с автомобиль, приближаются к Земле с частотой около раза в год, но они успевают сгореть по пути следования.

В ближайшем времени, 9 сентября 2019 года, приблизится астероид 2006QV89 с диаметром 40 метров. Он может упасть на планету с шансом 1 к 7299 и пройдёт на расстоянии около 7 миллионов километров.

Наибольшая вероятность столкнуться с астероидами будет в 2074 году с 2006JY26 и в 2095 году с 2010RF12 — вероятность составляет 1 к 86 и 1 к 16 соответственно. Однако они оба имеют небольшие размеры — диаметр всего около 9 метров.

Самым же опасным станет астероид 29075 1950DA, имеющим диаметр в 2000 метров и шанс столкновения 1 к 7042. Впрочем, его приближение к планете состоится лишь в 2880 году.

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