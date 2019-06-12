Ольгу Орлову на фото в купальнике сравнили с Мэрилин Монро

Ольга Орлова опубликовала в Instagram архивный снимок с отдыха.

В подписи артистка жалуется на установившуюся в Москве аномальную погоду и сожалеет, что не имеет возможности выбраться на море. Также она добавляет, что снимок не свежий, поэтому не стоит думать, что она всё время отдыхает. Сейчас она временно заменяет Леру Кудрявцеву в проекте «Звёзды сошлись».

На фото Ольга позирует на фоне скал в слитном купальнике чёрного цвета. Поклонники сравнили её с Мэрилин Монро — примерно в таком купальнике она появлялась в одном из своих фильмов. Кроме того, можно без труда рассмотреть женственную фигуру Ольги, которую подписчики тут же назвали «бомбической» — у артистки тонкая талия при аппетитных бёдрах, что считается одним из самых красивых типов тел у женщин.