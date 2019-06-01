Ольга Серябкина показала фото в прозрачном белье

Ольга Серябкина в очередной раз порадовала поклонников, опубликовав в Instagram несколько откровенных фотографий.

На первом снимке Ольга позирует в чёрном белье на фоне зеркала, а в подписи она делится фактами о съёмках клипа на песню «Не плачу». На втором кадре, выложенным спустя сутки после первого, Серябкина предстала в нижнем белье красного цвета. Бюстгальтер при этом был прозрачный, и для того, чтобы соблюсти приличия, образ был дополнен пятнистым пиджаком, подкладка которого была аналогичного с бельём цвета.

Судя по числу «лайков» и комментариев, новая фотография хоть и понравилась подписчикам, но в меньшей степени, нежели предыдущая, хотя и было замечено, красный цвет весьма подходит Ольге.