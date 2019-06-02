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Ольга Бузова выложила в Сеть провокационное фото с Ялты

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Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию из Ялты, сделанную на балконе отеля, в котором она остановилась. Ольга позирует в нижнем белье с буке

Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию из Ялты, сделанную на балконе отеля, в котором она остановилась. Ольга позирует в нижнем белье с букетом цветов в руках.

Под снимком певица пишет о том, что за три дня ей пришлось проехать три города, при этом ехать даже ночью и обходиться без сна. Затем она поздравляет подписчиков с началом лета, и выражает надежду, что новый летний сезон принесёт исключительно положительные эмоции.

Фотография набрала множество негативных комментариев. Многие подписчики остались недовольны тем, что Бузова в очередной раз выставляет себя на смех, хвастаясь и демонстрируя себя в полуголом виде. Раскритиковали и ноги артистки — в комментариях было высказано мнение, что они слишком толстые, при том, что верх практически отсутствует.

Впрочем, верные поклонники не упустили случая написать Ольге очередной комплимент и отметить её фигуру, которая, по их словам, самая-самая красивая.

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