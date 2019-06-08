Ольга Бузова приехала на премию «Муз-ТВ» на троне с верблюдами

Ольга Бузова, российская исполнительница и ведущая, решила прибыть на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» на троне с несколькими верблюдами.

Певицу встретили ее фанаты, которые начали исполнять одну из ее композиций. Услышав поклонников, телезвезда тут же начала подпевать им, а потом даже встала перед ними на колени. Вероятно, девушка тем самым решила поблагодарить их за поддержку. Однако это все равно не помогло ей победить.

Напоминаем, что на предыдущей церемонии телеведущая решила приехать верхом на коне. Видимо, Бузова собирается каждый год удивлять своих поклонников необычными появлениями на публике.