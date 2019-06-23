Оборудование для торговли — достоинства хромированных труб

Для привлечения покупателя в магазин используют разнообразные приемы. Роль играет отделка и подсветка, инсталляции и оформленные витрины. Современное оборудование для торговли несет двойную нагрузку, поскольку на него также возложены декоративные обязанности. Причиной стало применение хромированных труб, обладающих уникальными характеристиками.

Особенности хромирования

Стандартные изделия из металлопроката ценили за простоту и надежность. Разложенный товар давал приличную нагрузку, но деформации не происходило. Минус заключался в невзрачном виде и коррозии, поэтому приходилось покрывать поверхность лаком или краской.

Покрытие металлопроката соединениями хрома привело к созданию особой трубы, обретающей новые качества. Хромирование производится одним из трех способов.

Электролитический вариант связан с погружением трубы в особый резервуар и дальнейшим подключением электродов.

Можно применить химический метод, используя специальный раствор, чтобы создать защитный слой.

Насыщение поверхности активными электронами относится к диффузному способу.

Конечный результат зависит от поставленной цели и предназначения. Блестящее хромирование повышает износостойкость и выглядит довольно эстетично.

Молочный оттенок больше подходит для гнутых изделий, поскольку увеличивает пластичность. Большой слой гарантирует надежную защиту и прочность.

Готовый продукт станет очень востребованным в самых разных областях. Хромированные трубы сумеют идеально подойти для любой торговой точки и помогут создать неповторимый антураж.

Сфера применения

Металлические трубы после хромирования будет отличать сечение, позволяющее создавать нужные конструкции без особых усилий. К ним примыкают многочисленные детали, которые также прошли процесс хромирования.

Перила и ручки их труб выглядят презентабельно и благотворно влияют на имидж.

Можно сразу подойти к выставочному стенду, отливающему красками.

Рядом расположены тележки, предназначенные для посетителей.

Обращают внимание на полки и стеллажи, особенно после установки подсветки.

Одежда красиво смотрится, если развешана на напольных стойках.

Модульная конструкция включает компоненты, позволяющие лучше разместить продукцию вместе с аксессуарами.

Дизайнер сумеет предложить инсталляцию с учетом разработанной концепции. Мобильные и стационарные витрины соединяют трубы и стекло крепежами типа джокер.

Мебель с каркасами и ножками из труб дополнит стилистику.

Стандартный металлопрокат превращается в уникальный материал выдерживать нагрузки и перепады температур без потери свойств. Магазин будет оборудован соответствующим образом, достаточно приобрести нужные хромированные изделия.

Изучение каталога интернет-магазина избавляет от поисках комплекта. Трубы и соединительные элементы несложно подобрать индивидуально. Стоимость изделий сегодня не завышена и позволит сэкономить. При желании можно легко закупить аналогичные компоненты и трансформировать конструкцию.