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Нюша опубликовала фото в сексуальном нижнем белье

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Нюша, исполнительница из РФ, разместила в соцсети «Инстаграм» снимок в сексуальном нижнем белье и рассказала о том, как можно быстро привести фигуру в

Нюша, исполнительница из РФ, разместила в соцсети «Инстаграм» снимок в сексуальном нижнем белье и рассказала о том, как можно быстро привести фигуру в норму после родов.

Певица родила дочь около 7 месяцев назад в Соединенных Штатах. Она отмечает, что после этого полностью переоценила свои ценности. Свободное время Нюша старается уделять своему ребенку, не забывая при этом проводить время с мужем, давать концерты и ходить в спортзал. Находясь в положении, исполнительница не стеснялась изменений в своей фигуре, часто появляясь на публике с округлившимся животиком.

После родов Нюша постаралась как можно быстрее возвратиться на сцену. Она отметила, что немало потрудилась, чтобы вернуть себе прежнюю фигуру. Судя по размещенной фотографии и комплементам пользователей, ей с успехом удалось выполнить эту задачу. Певица добавила, что сначала изменила свой рацион питания, а потом начала выполнять несложные упражнения.

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