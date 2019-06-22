Новые методы изучения северных сияний позволили увидеть истинный масштаб магнитных бурь

Согласно новому исследованию из Университета Уорика, магнитные возмущения, вызванные такими явлениями, как северное сияние, могут отслеживаться «социальной сетью» наземных приборов.

Исследователи во главе с профессором Сандрой Чепмен из университетского факультета физики впервые проанализировали наблюдения с более чем 100 наземных магнитометров с точки зрения изменяющейся во времени направленной сети соединений. Они следили за развитием геомагнитных суббурь, используя те же методы, которые применялись для изучения социальных сетей. Магнитометры «дружат» друг с другом, когда видят один и тот же сигнал распространяющегося возмущения.

Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, открывает возможность для разработки более точных моделей суббурь и помогает нам понять влияние космической погоды на наши электрические и коммуникационные системы.

Северное или полярное сияние возникает, когда заряженные частицы нашего Солнца бомбардируют магнитное поле Земли. Оно накапливает энергию, подобно батарее, которую затем высвобождает, создавая в ионосфере крупные электрические токи, генерирующие возмущения магнитных полей на планете. Небольшие варианты этих суббурь широко распространены, но иногда случаются более сильные штормы, которые могут оказать значительное влияние на человечество.

Используя более 100 магнитометров, которые формируют инициативу SuperMAG, возглавляемую доктором Джеспером Джерлоевым, исследователи применили математические концепции сетевой науки для наблюдения за развитием суббури в арктическом авроральном регионе. По мере развития суббури и роста электрического тока в ионосфере отдельные магнитометры регистрировали изменение магнитного поля. Пары магнитометров становились связанными, когда их измерения коррелировали друг с другом, расширяя их сеть «друзей» и позволяя исследователям следить за тем, как формируется авроральное возмущение от суббури и как быстро оно распространяется.

Суббури от северного сияния создают электрический ток в атмосфере, который отражается на уровне земли. Локализованные изменения в магнитном поле Земли могут нарушить работу линий электропередач, электронных и коммуникационных систем, а также технологий, таких как GPS. Это всего лишь одна из форм космической погоды, которая постоянно влияет на нашу планету.

Профессор Сандра Чепмен из факультета физики Уорикского университета сказала следующее: «Говоря о космической погоде, полезно предоставить одно число или оценку, указывающую, насколько она серьезна. Чтобы сделать это, нам необходимо отразить полное поведение этого явления, например, насколько интенсивным оно может быть, как широко распространяется и насколько быстро меняется. Наша цель – использовать сетевую науку для разработки полезных параметров.

«SuperMAG является отличным примером того, насколько важно международное сотрудничество для решения таких проблем, как космическая погода в планетарном масштабе. Нам удалось использовать данные со станций, расположенных во всех странах, которые примыкают к Полярному кругу».