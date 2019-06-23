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Нормы проведения и состав инженерно-экологических изысканий

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Что входит в состав инженерно-экологических изысканий и особенности организации работ. Технический отчет – результат ИЭИ. Главная задача инженерно-эко

Что входит в состав инженерно-экологических изысканий и особенности организации работ. Технический отчет – результат ИЭИ.

Главная задача инженерно-экологических изысканий (ИЭИ) состоит в тщательном изучении окружающей среды и ее компонентов. Полученные сведения используются в проектировании любого типа объектов. Согласно действующих норм, это необходимо как при капитальном строительстве, так и при реконструкционных работах.

экологические изыскания

Компания «Промтерра» выполняет экологические изыскания для разных видов строительной и хозяйственной деятельности с последующей разработкой как проектной, так и предпроектной документации с учетом природоохранительного законодавства. Основным нормативным актом для ИЭИ являлся долгое время СП 11-102-97. Позже к нему присоединили обновленные требования Приказом РФ № 624 от 30.12.2009. На данный момент действующим стандартом является СП 47.13330.2016.

Особенность проведения работ по ИЭИ

Изыскания по исследованию компонентов окружающей среды могут проводиться комплексно или выборочно. Этапы выполнения и объем работ указывается в техническом задании от заказчика при предварительном согласовании. Объектами исследований являются компоненты окружающей среды: воздух, вода, грунты, растительность, фауна. Задача состоит в определении степени загрязнения, уровне влияния социально-экономических и техногенных компонентов. Собранные материалы подлежат анализу с последующим экологическим обоснованием проектной документации.
Состав работ в структуре ИЭИ

экология

Состав работ по экологическим изысканиям определен СП 47.13330.2016 и другими нормативными документами. На начальном этапе проводится рекогносцировка местности и изучение архивных материалов по изысканиям прошлых лет. Обобщение сведений позволяет оценить текущую экологическую ситуацию по сравнению с прошлым периодом исследований. На основе этого можно выделить проблемные участки и уделить им больше внимания. Техническая программа работ составляется, исходя из требований заказчика и особенностей объекта. В состав могут входить следующие виды исследований:

  • отбор проб воды и почвы для лабораторных тестов;
  • анализ степени загрязнений;
  • поиск источника загрязнений;
  • описание флоры и фауны местности;
  • оценка радиационного фона;
  • анализ техногенного влияния;
  • анализ уровня шумов, вибраций, магнитного поля;
  • экологический мониторинг территории;
  • медико-биологические и санитарные изыскания;
  • оценка геологических условий.

Технический отчет после окончания полевых работ

Действующими нормативами обозначено, что после окончания изысканий проводят камеральную обработку материалов. Ее результат – технический отчет. Он необходим для разделов строительного проекта: ОВОС на стадии обоснований инвестиций, а также ООС. В отчет входят результаты полевых исследований с выводами о текущем состоянии компонентов окружающей среды. Важный раздел – прогнозы экологов по последующему изменению территории при проведении хозяйственной или строительной деятельности, а также рекомендации по уменьшению негативного влияния. В отчете также должны находиться предлагаемые мероприятия по защите природы в исследуемом периметре.

эко изыскания

Обоснование инвестиций в строительство, оценка экологической ситуации при размещении новых производственных объектов, изучение состояния городской среды – причины для проведения изысканий. Результаты ИЭИ проходят государственную экспертизу. При ее положительном исходе технический отчет становится частью проектной или предпроектной документации. Без согласования в государственных контролирующих органах продолжение реализации любого строительства или реконструкции не представляется возможным. Для проведения экологических изысканий с учетом действующих норм и стандартов обращайтесь к опытным исполнителям – компаниям с лицензией на соответствующую деятельность и допуском СРО.

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