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Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот

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Слухи о беременности подруги Тимати, модели Анастасии Решетовой, гуляют среди поклонников пары уже не первый месяц. Периодически всплывают новые факты

Слухи о беременности подруги Тимати, модели Анастасии Решетовой, гуляют среди поклонников пары уже не первый месяц.

Периодически всплывают новые факты, интерпретируемые сразу в пользу подтверждения версии. Например, в начале года Настя была замечена в элитном перинатальном центре. После этого поводом для подозрений послужила совместная фотография Тимати и Анастасии, где они держат руки на животе девушки. Также на беременность Решетовой намекнула её подруга Ханна, сообщившая, что собирается передать им свою коляску.

Недавно модель заметили в торговом центре. По словам неизвестного пользователя, модель сопровождал охранник, следящий, чтобы никто не заснял Анастасию. При этом он сообщил, что даже кофта-балахон не смогла скрыть округлившийся живот Решетовой.

Анастасия решила опровергнуть домыслы, опубликовав фото с идеальным прессом в ответ на просьбу одного из поклонников. Однако некоторые решили, что снимок является архивным.

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