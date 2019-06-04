Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот

Слухи о беременности подруги Тимати, модели Анастасии Решетовой, гуляют среди поклонников пары уже не первый месяц.

Периодически всплывают новые факты, интерпретируемые сразу в пользу подтверждения версии. Например, в начале года Настя была замечена в элитном перинатальном центре. После этого поводом для подозрений послужила совместная фотография Тимати и Анастасии, где они держат руки на животе девушки. Также на беременность Решетовой намекнула её подруга Ханна, сообщившая, что собирается передать им свою коляску.

Недавно модель заметили в торговом центре. По словам неизвестного пользователя, модель сопровождал охранник, следящий, чтобы никто не заснял Анастасию. При этом он сообщил, что даже кофта-балахон не смогла скрыть округлившийся живот Решетовой.

Анастасия решила опровергнуть домыслы, опубликовав фото с идеальным прессом в ответ на просьбу одного из поклонников. Однако некоторые решили, что снимок является архивным.