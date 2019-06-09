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Неизвестный «заминировал» Останкинскую телебашню

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Днём 9 июня от неизвестного источника поступила информация о минировании 16 объектов, расположенных в Москве. Среди них — Останкинская телебашня

Днём 9 июня от неизвестного источника поступила информация о минировании 16 объектов, расположенных в Москве. Среди них — Останкинская телебашня, Мавзолей В. И. Ленина и Храм Христа Спасителя.

Как было сообщено, на указанные адреса были отправлены экстренные службы города, полиция и кинологи вместе с собаками для проверки полученных сведений об угрозе взрывов.

На данный момент известно, что информация по Красной площади оказалось ложной. Проверка всех остальных учреждений ещё не завершена.

Волна сообщений о минировании в Москве началась в феврале. С тех пор практически ежедневно в городе проходит эвакуации в различных учебных заведениях, больницах, торговых и бизнес-центрах. Также совсем недавно прошла информация о минировании более 200 объектов.

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