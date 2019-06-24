Наташа Королева рассказала, что муж отбирает у неё еду

Во время съёмок передачи «Сегодня вечером» Наташа Королева пожаловалась на своего мужа Сергея Глушко, который порой ведёт себя как настоящий тиран.

По её словам, супруг, из-за своей профессии, должен соблюдать правильное питание, и Наташа невольно сидит на диете вместе с ним. Сергей периодически проверяет наличие на кухне мучной, сладкой или жирной еды, и без особых церемоний запрещает жене даже заглядываться на неё.

Так, Наташа рассказала, что стоит иногда только посмотреть на пирожки с мясом, как муж кричит ей положить их на место. Такие возгласы напрочь отбивают певице аппетит. Впрочем, иногда она не может отказаться от вкусных, но вредных продуктов, и тайком от мужа лакомится ими.

При этом за готовку в семье отвечает именно Сергей, у которого, по признанию Наташи, настоящий кулинарный талант и его необходимо поддерживать и развивать.