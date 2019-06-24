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Наташа Королева рассказала, что муж отбирает у неё еду

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Во время съёмок передачи «Сегодня вечером» Наташа Королева пожаловалась на своего мужа Сергея Глушко, который порой ведёт себя как настоящий

Во время съёмок передачи «Сегодня вечером» Наташа Королева пожаловалась на своего мужа Сергея Глушко, который порой ведёт себя как настоящий тиран.

По её словам, супруг, из-за своей профессии, должен соблюдать правильное питание, и Наташа невольно сидит на диете вместе с ним. Сергей периодически проверяет наличие на кухне мучной, сладкой или жирной еды, и без особых церемоний запрещает жене даже заглядываться на неё.

Так, Наташа рассказала, что стоит иногда только посмотреть на пирожки с мясом, как муж кричит ей положить их на место. Такие возгласы напрочь отбивают певице аппетит. Впрочем, иногда она не может отказаться от вкусных, но вредных продуктов, и тайком от мужа лакомится ими.

При этом за готовку в семье отвечает именно Сергей, у которого, по признанию Наташи, настоящий кулинарный талант и его необходимо поддерживать и развивать.

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