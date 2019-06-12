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Наталья Подольская отказалась от «уколов красоты» ради естественности

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Наталья Подольская в новой опубликованной фотографии в Instagram, сделанной в автомобиле, показала нахмуренный лоб. В подписи к снимку она пишет «

Наталья Подольская в новой опубликованной фотографии в Instagram, сделанной в автомобиле, показала нахмуренный лоб.

В подписи к снимку она пишет «Ботокс в лоб? Нет, не слышала», показывая тем самым, что не делает «уколы красоты». 37-летнюю певицу уже неоднократно обвиняли к любви к пластической хирургии, слухи о которой она никогда не подтверждала.

Поклонники в комментариях под фотографией попросили Наталью не делать уколы ботокса и в будущем, так как она прекрасно выглядит и без них. Но многие подписчики усомнились в правдивости слов Подольской и заявили, что она лукавит. По мнению некоторых, ей повезло с генетикой, другие же и вовсе сообщили, что видят остатки от уколов и ботокс ослабил своё действие — его пора обновлять.

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