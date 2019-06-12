Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Настя Ивлеева рассказала о своей работе и реальных заработках на рекламе в Instagram

Дата:
В недавнем интервью Настя Ивлеева поделилась информацией о своих заработках. Широкую известность Настя получила, став ведущей передачи «Орёл и ре

В недавнем интервью Настя Ивлеева поделилась информацией о своих заработках.

Широкую известность Настя получила, став ведущей передачи «Орёл и решка». При этом, по её словам, она не думала, что её возьмут. Об участии она узнала всего лишь за два дня до вылета.

Продолжая съёмки в телепередаче о путешествиях, Настя начинает заниматься проектом AGENTSHOW. Как она сообщила, стоимость двух выпусков может составлять от 2 до 2,5 миллиона рублей, вместе с оплатой труда персонала. При этом реклама в шоу составляет около 800 тысяч рублей.

Высказалась Настя и по поводу Instagram. По её мнению, эта соцсеть сейчас практически мертва, так как администрация чистит аккаунты и отправляет блоггеров в бан. Но, несмотря на это, аудитория продолжает расти. Впрочем, она рассказала, что реклама в Instagram может быть весьма дорогой — в её аккаунте стоимость достигает до миллиона рублей. Также она сообщила, что в данный момент идут переговоры по размещению рекламы с одной компанией, чьё название пока что нельзя разглашать.

Новости по теме:

  1. Ольгу Орлову на фото в купальнике сравнили с Мэрилин Монро
  2. Молодая возлюбленная Федора Бондарчука появилась на обложке глянца в брекетах
  3. Арсений Бородин, бывший возлюбленной Насти Ивлеевой, тяжело переживал ее успех

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Министерство обороны обнародовало архивные документы о Сталинградской битве

Порошенко призвал закрыть порты Европы и США для кораблей РФ

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Ольгу Орлову на фото в купальнике сравнили с Мэрилин Монро

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках