Настя Ивлеева рассказала о своей работе и реальных заработках на рекламе в Instagram

В недавнем интервью Настя Ивлеева поделилась информацией о своих заработках.

Широкую известность Настя получила, став ведущей передачи «Орёл и решка». При этом, по её словам, она не думала, что её возьмут. Об участии она узнала всего лишь за два дня до вылета.

Продолжая съёмки в телепередаче о путешествиях, Настя начинает заниматься проектом AGENTSHOW. Как она сообщила, стоимость двух выпусков может составлять от 2 до 2,5 миллиона рублей, вместе с оплатой труда персонала. При этом реклама в шоу составляет около 800 тысяч рублей.

Высказалась Настя и по поводу Instagram. По её мнению, эта соцсеть сейчас практически мертва, так как администрация чистит аккаунты и отправляет блоггеров в бан. Но, несмотря на это, аудитория продолжает расти. Впрочем, она рассказала, что реклама в Instagram может быть весьма дорогой — в её аккаунте стоимость достигает до миллиона рублей. Также она сообщила, что в данный момент идут переговоры по размещению рекламы с одной компанией, чьё название пока что нельзя разглашать.