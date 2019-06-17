NASA ищет юмориста для миссии на Марс

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В NASA занялись поиском юмориста для космической миссии на Красную планету, которая должна состояться через 12-15 лет. Его задача будет заключаться в поднятии настроения у других астронавтов.

По словам научных работников Университета Флориды, которым поручили нахождение нужного человека, юморист поможет разрядить напряжение в команде, способное запросто возникнуть во время двухлетнего путешествия. Такой человек поможет сплотить астронавтов и поднять их моральный дух.

Бодрые люди, любящие пошутить, очень часто задействуются в продолжительных миссиях в Антарктиду. Они позитивно влияют на всю команду. Группы, в которых имелись такие шутники, лучше всех выполняли поставленные перед ними задачи.