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NASA ищет юмориста для миссии на Марс

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В NASA занялись поиском юмориста для космической миссии на Красную планету, которая должна состояться через 12-15 лет. Его задача будет заключаться в
Взято с Pixabay

В NASA занялись поиском юмориста для космической миссии на Красную планету, которая должна состояться через 12-15 лет. Его задача будет заключаться в поднятии настроения у других астронавтов.

По словам научных работников Университета Флориды, которым поручили нахождение нужного человека, юморист поможет разрядить напряжение в команде, способное запросто возникнуть во время двухлетнего путешествия. Такой человек поможет сплотить астронавтов и поднять их моральный дух.

Бодрые люди, любящие пошутить, очень часто задействуются в продолжительных миссиях в Антарктиду. Они позитивно влияют на всю команду. Группы, в которых имелись такие шутники, лучше всех выполняли поставленные перед ними задачи.

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