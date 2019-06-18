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На видео показали сворачивающийся в трубку смартфон

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В рамках мероприятия SID Display Week 2019 компания BOE из КНР продемонстрировала прототип смартфона, у которого дисплей способен сворачиваться в труб

В рамках мероприятия SID Display Week 2019 компания BOE из КНР продемонстрировала прототип смартфона, у которого дисплей способен сворачиваться в трубку.

По краям 12,3-дюймового экрана расположены два небольших модуля, используемых для его сжимания и растягивания. Демонстрируемый образец не имеет сенсорную поверхность, но создатели обещают обязательно реализовать подобную возможность в будущем.

В сложенном состоянии гаджет выглядит весьма компактно, а в развернутом может быть использован в качестве большого планшета. Представители компании отмечают, что данная технология может быть применена в смартфонах будущего.

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