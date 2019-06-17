На въезде в Екатеринбург убрали знак с надписью «город бесов»

Представители екатеринбургского управления ГИБДД рассказали прессе, что, согласно предписанию автомобильной инспекции, на въезде в город был убран дорожный знак, на котором имелась надпись «город бесов».

Соответствующий указатель появился несколько дней назад в месте, через которое проезжают автомобилисты, двигаясь со стороны воздушной гавани «Кольцово». В ГИБДД отметили, что обслуживающая организация получила предписание о демонтаже таблички. Работники ведомства добавили, что самовольная установка знаков наказывается штрафом в размере до 10 000 рублей.

Жители Екатеринбурга пишут в соцсетях, что на многих столбах и автобусных остановках города наклеены плакаты с надписью «город бесов». Правоохранительным органам все еще не удалось найти людей, установивших указатель и распространивших по столице Урала оскорбительные надписи.