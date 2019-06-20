На съемках первого клипа дочери Алсу произошел несчастный случай

На прошлой неделе подошли к концу съёмки клипа на песню «Эта любовь», которую исполняют победители шестого сезона шоу «Голос. Дети»: Микалла Абрамова и Ержан Максим.

Как рассказала в своём Instagram Микелла, её дебютные съёмки были непростыми — приходилось вставать в 4 утра, чтобы в 6 часов уже быть в кадре. Закончили же они и вовсе в половину второго ночи.

Однако одной только тяжёлой, не детской, нагрузкой дело не ограничилось — с Ержаном произошло неприятное и опасное происшествие на съемочной площадке. Во время одной из сцен мальчик не удержался на велосипеде и упал с него, повредив в результате руку. Ему тут же оказали необходимую медицинскую помощь, рану обеззаразили, обошлось даже без наложения повязки. После этого Ержан вернулся к съёмкам, а своё падение впоследствии прокомментировал, сообщив, что «Нормально всё».